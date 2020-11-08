(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل #بالسعودية #طبيب بيطري خبرة •خبرة 5 سنوات •خبرة فى العمليات و السونار و الحيوانات الكبيره •السن بحد اقصى 35 سنة •راتب ثابت + نسبة •(توفر الشركة ( الاقامة + السكن +التامين الصحى + الانتقالات + تذاكرسفر ) •الرجاء سرعه ارسال السير الذاتيه على الايميل لاجراء المقابلة •• لارسال السير الذاتيه و التواصل •• الوظيفة متاحة للمصريين فقط •• E-mail :Zhret.elhegaz@yahoo.com •• mob@whatsapp : 01017913335 •• HR mohamed elmaraghy
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة زهرة الحجاز لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 400
|التليفون:
|01017913335
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|العنوان:
|- جسر السويس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071826
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