مطلوب للعمل #بالسعودية #طبيب بيطري خبرة

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
•خبرة 5 سنوات •خبرة فى العمليات و السونار •السن بحد اقصى 35 سنة •راتب ثابت + نسبة على المبيعات و العمليات و السونار •(توفر الشركة ( الاقامة + السكن +التامين الصحى + الانتقالات + تذاكرسفر ) •الرجاء سرعه ارسال السير الذاتيه على الايميل لاجراء المقابلة •• لارسال السير الذاتيه و التواصل •• الوظيفة متاحة للمصريين فقط •• E-mail :Zhret.elhegaz@yahoo.com •• mob@whatsapp : 01099009306 •• HR Ahmed elmaraghy
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة زهرة الحجاز لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 400
التليفون: 01099009306

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العنوان: - مصر الجديدة
القليوبية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/10/2020
رقم الإعلان: 2070715
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري

باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري

(للبيع)

👈بالمنطقة الثامنة 🎉شقه 185 م امامية و بحريه و ناصية ( استلام فوري)نص تشطيب عباره ع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

850,000 جنيه

28/10/2020
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

👈بالمنطقة الثامنة 🎉شقه 185 م امامية و بحريه و ناصية ( استلام فوري)نص تشطيب عباره ع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

850,000 جنيه

28/10/2020
صورة الاعلان: لوبتدور علي فيلا دوبلكس مساحتها كبيرة 👈وسعرها مناسب شوف الاعلان ده

لوبتدور علي فيلا دوبلكس مساحتها كبيرة 👈وسعرها مناسب شوف الاعلان ده

(للبيع)

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

28/10/2020
صورة الاعلان: لوبتدور علي فيلا دوبلكس مساحتها كبيرة 👈وسعرها مناسب شوف الاعلان ده

لوبتدور علي فيلا دوبلكس مساحتها كبيرة 👈وسعرها مناسب شوف الاعلان ده

(للبيع)

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاص.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

28/10/2020
صورة الاعلان: مطلـوب أخصائيات جراحة لمستشفى بالطائف فى السعودية

مطلـوب أخصائيات جراحة لمستشفى بالطائف فى السعودية

(فرصة عمل)

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية أخصائيات جراحة خبرة لاتقل عن سنتين بعد الما.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/10/2020
صورة الاعلان: Senior Specialist "نسا وتوليد" Female

Senior Specialist "نسا وتوليد" Female

(فرصة عمل)

مطلـوب لمجمع طبى بالطائف بالسعوديه Senior Specialist "نسا وتوليد" Female دكتوراه حديثة من ج.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

28/10/2020
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صورة الاعلان: مطلـوب استشارى / استشاريات عظام لمستشفى بالطائف

مطلـوب استشارى / استشاريات عظام لمستشفى بالطائف

(فرصة عمل)

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية استشاريين / استشاريات عظام خبرة لاتقل عن .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( الرياض ) : مهندس كهرباء صيانه ماكينات بلاستيك خبرة بالمصانع .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

28/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( الرياض ) : مهندس كهرباء صيانه ماكينات بلاستيك خبرة بالمصانع .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

28/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى الشركات بالسعوديه ( خميس مشيط ) : مهندس مدنى خبرة فى اعمال الصيانه والتشغيل وسبق العمل .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

28/10/2020
صورة الاعلان: فرصة عمل فني تبريد و تكييف

فرصة عمل فني تبريد و تكييف

(فرصة عمل)

مطلوب فني تبريد وتكييف – السن 40 : 18 سنة – راتب 3500ج : 5000ج حسب الخبرة + زيادة سنوية 12% + تأمين .
العنوان:

القاهرة - مصر

5,000 جنيه

28/10/2020
صورة الاعلان: فرصة عمل عمال انتاج

فرصة عمل عمال انتاج

(فرصة عمل)

طلوب عمال انتاج بمصنع خضار بالعبور براتب 4000ج + 500ج حافز انتظام + ساعتين راحة + سكن للمغتربين + سل.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,000 جنيه

28/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب للعمل #السعودية_#طباخين سخن عربي خبرة

مطلوب للعمل #السعودية_#طباخين سخن عربي خبرة

(فرصة عمل)

•خبرة 5 سنوات •سبق له العمل فى فنادق كبرى •يحمل شهادة خبرة بمكان العمل ( شرط اساسي ) •(توفر .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

28/10/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعة فنادق كبري لفروعها بالرياض

عاجل مطلوب لمجموعة فنادق كبري لفروعها بالرياض

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب لمجموعة فنادق كبري لفروعها بالرياض -موظفين استقبال فنادق (خبره لا تقل عن 3 سنوات) خبره في.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

28/10/2020
صورة الاعلان: فرصة عمل موظفة علاقات نزلاء

فرصة عمل موظفة علاقات نزلاء

(فرصة عمل)

موظفين عالقة نزالء ) بنات فقط ( يشترط اجادة لغة انجليزية + مظهر الئق وبدون حجاب – السن من 28 : 21 سن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

7,000 جنيه

28/10/2020
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