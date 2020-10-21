مطلوب للعمل بالسعودية طبيب بيطري خبرة •خبرة 5 سنوات •خبرة فى العمليات و السونار •السن بحد اقصى 35 سنة •راتب ثابت + نسبة على المبيعات و العمليات و السونار •(توفر الشركة ( الاقامة + السكن +التامين الصحى + الانتقالات + تذاكرسفر ) •الرجاء سرعه ارسال السير الذاتيه على الايميل لاجراء المقابلة •• لارسال السير الذاتيه و التواصل •• الوظيفة متاحة للمصريين فقط •• E-mail :Zhret.elhegaz@yahoo.com •• mob@whatsapp : 01017913335 •• HR :Mohamed elmaraghy