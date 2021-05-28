مطلوب للعمل بالستوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل السعوديه #معلم_شاورما الفراخ_واللحم #معلم_فلافل_فول_وطعميه المطعم بيوفر السكن والمواصلات والتأمين الطبي والاكل والشرب . العقد مدته سنتين للاستفسار 01007250009
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ولاء
|التليفون:
|01007250009
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|العنوان:
|وسط البلد- وسط البلد
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096931
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