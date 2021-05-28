مطلوب للعمل بالستوديه

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل السعوديه #معلم_شاورما الفراخ_واللحم #معلم_فلافل_فول_وطعميه المطعم بيوفر السكن والمواصلات والتأمين الطبي والاكل والشرب . العقد مدته سنتين للاستفسار 01007250009
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ولاء
التليفون: 01007250009

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: وسط البلد- وسط البلد
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/6/2021
رقم الإعلان: 2096931
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السعر
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صورة الاعلان: مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة - في القاهرة مصر

مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة من سن 20 : 40 سنة – مؤهل متوسط علي الاقل – تأمين صحي واجتماعي – 23 يو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,500 جنيه

28/5/2021
صورة الاعلان: شيفات جميع التخصصات - في القاهرة مصر

شيفات جميع التخصصات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

شيفات جميع التخصصات ( شرقي – غربي – سخن – بارد – جزار – خبار) ( – السن من 21 : 45 سنة ) الرواتب تتحد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

28/5/2021
صورة الاعلان: شيف خباز للمعجنات بكافة انواعها - في القاهرة مصر

شيف خباز للمعجنات بكافة انواعها

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

شيف خباز للمعجنات بكافة انواعها ( براتب 3000ج بإقامة كاملة سكن و3وجبات ومواصلات واسبوع إجازة وتأمين .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

28/5/2021
صورة الاعلان: شيف مشويات بإقامة كاملة - في القاهرة مصر

شيف مشويات بإقامة كاملة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

شيف مشويات بإقامة كاملة سكن و3وجبات ومواصلات واسبوع إجازة وتأمين صحي واجتماعي وسن يبدأ من 18 وحتي 40.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

28/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب استيورد مساعد شيف ثالث - في القاهرة مصر

مطلوب استيورد مساعد شيف ثالث

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب استيورد مساعد شيف ثالث ( من سن 18 : 35 سنة – يتم قبول الطلاب – مؤهل متوسط علي الاقل – راتب 300.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

28/5/2021
صورة الاعلان: فني معدات مطابخ برواتب تبدأ من 4000 ج - في القاهرة مصر

فني معدات مطابخ برواتب تبدأ من 4000 ج

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

فني معدات مطابخ برواتب تبدأ من 4000 : 5000ج وتحدد حسب الخبرة المقدمة – بنظام إقامة متكامل سكن – 3وجب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

28/5/2021
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صورة الاعلان: مطلوب ويترللعمل - في القاهرة مصر

مطلوب ويترللعمل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب ويتر من سن 18 : 28 سنة – مؤهل متوسط – حاصل علي موقف نهائي من الجيش – راتب 3000ج + تبس عالي + ح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

28/5/2021
صورة الاعلان: بيتش بوي لازم يكون بيعرف ينزل البحر - في القاهرة مصر

بيتش بوي لازم يكون بيعرف ينزل البحر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بيتش بوي لازم يكون بيعرف ينزل البحر بشرم الشيخ والغردقة – السن من 18 : 28 سنة – راتب 3000ج + توفير س.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: عامل كافيتريا - في القاهرة مصر

عامل كافيتريا

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عامل كافيتريا براتب 3000ج بشرم الشيخ والغردقة ) شرط معرفة القراءة والكتابة جيدا بمؤهل محو امية او اب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: موظفين استقبال وريسبشن - في القاهرة مصر

موظفين استقبال وريسبشن

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين استقبال وريسبشن براتب 3000 : 3500ج بشرم الشيخ والغردقة - بإقامة كاملة ) سكن + 3 وجبات + مواصل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب 2 خباز لسوبر ماركت - في القاهرة مصر

مطلوب 2 خباز لسوبر ماركت

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 خباز خبره لا تقل عن 5 سنوات للعمل في سوبرماركت كبير راقي ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 ريال

26/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة - في القاهرة مصر

مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة من سن 20 : 40 سنة – مؤهل متوسط علي الاقل – تأمين صحي واجتماعي – 23 يو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,500 جنيه

25/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب شيفات جميع التخصصات - في القاهرة مصر

مطلوب شيفات جميع التخصصات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب شيفات جميع التخصصات ) سخن – خباز – جزار – حلواني ( العمل بشرم الشيخ والغردقة والساحل ومرسي علم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

25/5/2021
صورة الاعلان: مساعد شيف ثالث - في القاهرة مصر

مساعد شيف ثالث

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مساعد شيف ثالث (ستورد) ( براتب 3000ج – ودوام كلي بارقي الفنادق بشرم الشيخ والغردقة والعين السخنة – ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

25/5/2021
صورة الاعلان: فني معدات مطابخ برواتب تبدأ من 4000 - في القاهرة مصر

فني معدات مطابخ برواتب تبدأ من 4000

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

فني معدات مطابخ برواتب تبدأ من 4000 : 5000ج وتحدد حسب الخبرة المقدمة – بنظام إقامة متكامل ) سكن – 3و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

25/5/2021
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