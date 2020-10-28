مطلوب للعمل #السعودية_#طباخين سخن عربي خبرة

(فرصة عمل)
|•خبرة 5 سنوات •سبق له العمل فى فنادق كبرى •يحمل شهادة خبرة بمكان العمل ( شرط اساسي ) •(توفر الشركة ( الاقامة + السكن +التامين الصحى + الانتقالات + تذاكرسفر ) •الرجاء سرعه ارسال السير الذاتيه على الايميل لاجراء المقابلة •• لارسال السير الذاتيه و التواصل •• الوظيفة متاحة للمصريين فقط •• E-mail :Zhret.elhegaz@yahoo.com •• mob@whatsapp : 01099009306 •• HR : Ahmed elmaraghy
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة زهرة الحجاز لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 400
|التليفون:
|01099009306
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|العنوان:
|- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070708
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