مطلوب للعمل التخصصات الاتية : مساعدين شيف Sous Chef +Commis

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المغرب (الرباط ـ سلا ـ زمور زعير) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل التخصصات الاتية : مساعدين شيف Sous Chef +Commis بشركة متخصصة في مجال الاغذية داخل السعودية يشترط في المترشح ان يكون من جنسية مغربية خبرة سابقة بالعمل داخل المطاعم والفنادق ديبلوم او شهادات مهنية في نفس المجال الراتب الشهري حسب المؤهلات والخبرة سيتوفر المترشح على: السكن، المواصلات، الاكل والتغطية الصحية مؤمنة عقد سنتين قابلة للتجديد. للتسجيل والتقديم للوظيفة المرجو التوصل معنا على الرقم واتساب 00212707020119
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: alasmar
التليفون: 00212707020119

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العنوان: القنيطرة- القنيطرة
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 دولار
تاريخ الإعلان: 27/1/2020
رقم الإعلان: 2050679
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