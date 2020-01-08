مطلوب للعمل التخصصات الاتية : مساعدين شيف Sous Chef +Commis بشركة متخصصة في مجال الاغذية داخل السعودية يشترط في المترشح ان يكون من جنسية مغربية خبرة سابقة بالعمل داخل المطاعم والفنادق ديبلوم او شهادات مهنية في نفس المجال الراتب الشهري حسب المؤهلات والخبرة سيتوفر المترشح على: السكن، المواصلات، الاكل والتغطية الصحية مؤمنة عقد سنتين قابلة للتجديد. للتسجيل والتقديم للوظيفة المرجو التوصل معنا على الرقم واتساب 00212707020119