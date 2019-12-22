مطلوب للسفر محاسب عام خبرة 3 سنوات للعمل فى شركة تجهيزات طبية بالقصيم فى ال

(فرصة عمل)
|مطلوب للسفر محاسب عام خبرة 3 سنوات للعمل فى شركة تجهيزات طبية بالقصيم فى السعودية شرط اجادة اللغة الانجليزية الراتب 2500ريال+مسمى التاشيرة محاسب برجاء ارسال السيرة الذاتية لتحديد موعد المقابلة eltaef.hr2@gmail.com/01020001563
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|77 شارع سوريا المهندسين امام توكيل نيسان الدور الثالث شركة الطائف- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|111 ريال
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046268
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
1,111 ريال
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل