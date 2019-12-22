مطلوب للسفر محاسب عام خبرة 3 سنوات للعمل فى شركة تجهيزات طبية بالقصيم فى ال

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للسفر محاسب عام خبرة 3 سنوات للعمل فى شركة تجهيزات طبية بالقصيم فى السعودية شرط اجادة اللغة الانجليزية الراتب 2500ريال+مسمى التاشيرة محاسب برجاء ارسال السيرة الذاتية لتحديد موعد المقابلة eltaef.hr2@gmail.com/01020001563
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الطائف
التليفون: 01020001563

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 77 شارع سوريا المهندسين امام توكيل نيسان الدور الثالث شركة الطائف- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 111 ريال
تاريخ الإعلان: 23/12/2019
رقم الإعلان: 2046268
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