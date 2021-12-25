مطلوب للسفر للكويت

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى شركات السيارات بالكويت : محامى بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 25 سنه . خبرة سنتين فى مجال المحاماه بعد التدريب . ليسانس حقوق . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف
التليفون: 01010766992

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/12/2021
رقم الإعلان: 2116675
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اعلانات جديدة

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صورة الاعلان: مطلوب للسفر للكويت

مطلوب للسفر للكويت

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات السيارات بالكويت : محاسب عام بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 25 سنه . خبرة سنت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندس معمارى مكتب فنى وتصميم واشراف

مطلوب مهندس معمارى مكتب فنى وتصميم واشراف

(فرصة عمل)

مطلوب لمكتب استشارات هندسية بمدينة خميس مشيط ف السعودية مهندس معمارى مكتب فنى وتصميم وإشراف خبرة 7 .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

30 ريال

25/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للكويت

مطلوب للسفر للكويت

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات السيارات بالكويت : مسؤل تأجير سيارات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 30 سنه . خ.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

25/12/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم حضانات- زي رياض اطفال

شركات تصنيع يونيفورم حضانات- زي رياض اطفال

(للبيع)

شركات تصنيع يونيفورم حضانات- زي رياض اطفال متخصصون فى تصنيع يونيفورم حضانه خامات عاليه وأسعار منا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

25/12/2021
صورة الاعلان: royal house يوفر جميع انواع العمالة المنزلية لجميع المحافظات

royal house يوفر جميع انواع العمالة المنزلية لجميع المحافظات

(للبيع)

royal house يوفر جميع انواع العمالة المنزلية لجميع المحافظات وبجنسية مصرية وجنسيات اخري اجنبية (مسؤل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,200 جنيه

25/12/2021
صورة الاعلان: سيستم تشخيص اعطال السيارات THINK DIAG 2021

سيستم تشخيص اعطال السيارات THINK DIAG 2021

(للبيع)

سيستم تشخيص اعطال السيارات THINK DIAG 2021 الفيشه think diag ٢٠٢١ البلوتوث ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

25/12/2021
صورة الاعلان: تكييف شارب انفرتر 3 حصان بارد ساخن 2022

تكييف شارب انفرتر 3 حصان بارد ساخن 2022

(للبيع)

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 استمتع بهو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

25/12/2021
صورة الاعلان: شاشة كاشير

شاشة كاشير

(للبيع)

شاشات كاشير USB+BLutooth Model: Sething 3068 TM17 Interface Typeusb. VGA Scre een Capactive Touc.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,500 جنيه

25/12/2021
صورة الاعلان: جهاز ميزان الكترونى ديجيتال

جهاز ميزان الكترونى ديجيتال

(للبيع)

عروض متعدده على اجهزه ميزان باركود لوحه اصناف تحتوى على 112 صنف بيخزن بالاكواد حتى 10 الاف صنف ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

7,200 جنيه

25/12/2021
صورة الاعلان: جهاز طابعات فواتير

جهاز طابعات فواتير

(للبيع)

موديل : XPrinter K200L طابعه فواتير حرارية مقاس 80mm السرعة: S / 200mm التوصيل : Serial + USB قاطع ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,500 جنيه

25/12/2021
صورة الاعلان: محلات بيع يونيفورم امن-تفصيل بدلة حارس الامن

محلات بيع يونيفورم امن-تفصيل بدلة حارس الامن

(للبيع)

محلات بيع يونيفورم امن-تفصيل بدلة حارس الامن يونيفورم الامن من شركة فورسيزون لليونيفورم يصمم بأ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/12/2021
صورة الاعلان: أفضل شركة يونيفورم فنادق

أفضل شركة يونيفورم فنادق

(للبيع)

أفضل شركة يونيفورم فنادق 01119959296 نصنع جميع موديلات يونيفورم الفنادق باسعار المصنع التصنيع كم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية لليونيفورم شركة Tn

يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية - لليونيفورم شركة Tn اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/12/2021
صورة الاعلان: أكبر شركة يونيفورم لملابس الامن لليونيفورم شركة Tn

أكبر شركة يونيفورم لملابس الامن لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

أكبر شركة يونيفورم لملابس الامن لليونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاص.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/12/2021
صورة الاعلان: محل بيع ملابس عمل - صناعة وتجارة الزى الموحد

محل بيع ملابس عمل - صناعة وتجارة الزى الموحد

(للبيع)

محل بيع ملابس عمل - صناعة وتجارة الزى الموحد 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/12/2021
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