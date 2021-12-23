مطلوب للسفر للكويت

مطلوب لكبرى شركات السيارات بالكويت : محاسب عام بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 25 سنه . خبرة سنتين بمجال الحسابات . بكالريوس تجارة – شعبه محاسبه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى