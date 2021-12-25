مطلوب للسفر للكويت

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات السيارات بالكويت : مسؤل تأجير سيارات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 30 سنه . خبرة لا تقل عن سنه بمجال المبيعات عموما . رخصه قياده . مؤهل عالى . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116673
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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