مطلوب للسفر للكويت

مطلوب لكبرى شركات السيارات بالكويت : مدير مالى بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 42 سنه . بكالريوس تجارة – محاسبه . خبرة لا تقل عن 10 سنوات بمجال الحسابات . خبرة لا تقل عن 5 سنوات مدير مالى فعلى . خبرة بمجال السيارات . سيتم عمل المقابله الشخصيه مع الشركه مباشرة يوم الخميس الموافق 16-12- 2021 فى تمام الساعه 11 صباحا برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه باللغه العربيه على رقم الواتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف – الدقى