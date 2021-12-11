مطلوب للسفر للكويت

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات السيارات بالكويت : مدير مالى بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 42 سنه . بكالريوس تجارة – محاسبه . خبرة لا تقل عن 10 سنوات بمجال الحسابات . خبرة لا تقل عن 5 سنوات مدير مالى فعلى . خبرة بمجال السيارات . سيتم عمل المقابله الشخصيه مع الشركه مباشرة يوم الثلاثاء الموافق 14-12- 2021 فى تمام الساعه الواحده ظهرا برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه باللغه العربيه على رقم الواتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114904
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30 ريال
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2,200 ريال
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30 ريال
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