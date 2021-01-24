مطلوب للسفر للكويت

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات السيارات فى الكويت : *محاسب ضرائب بالشروط الأتيه : لا يزيد السن عن 35 سنه كا حد أقصى . شرط اساسى سبق العمل له بمصلحه الضرائب . سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم الثلاثاء المقبل 26-1-2021 الساعه 4 عصرا بمقر شركه اجاده للتوظيف على العنوان التالى : 3شارع الموسيقار على اسماعيل بجوار مستشفى 6 اكتوبر – الدقى – الدور 9 الحضور بالزى الرسمى ( فورمال ) بالسيرة الذاتيه والكمامه . للأتصال 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081345
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
12,211 ريال
500 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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