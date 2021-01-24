مطلوب للسفر للكويت

مطلوب لكبرى شركات السيارات فى الكويت : *محاسب ضرائب بالشروط الأتيه : لا يزيد السن عن 35 سنه كا حد أقصى . شرط اساسى سبق العمل له بمصلحه الضرائب . سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم الثلاثاء المقبل 26-1-2021 الساعه 4 عصرا بمقر شركه اجاده للتوظيف على العنوان التالى : 3شارع الموسيقار على اسماعيل بجوار مستشفى 6 اكتوبر – الدقى – الدور 9 الحضور بالزى الرسمى ( فورمال ) بالسيرة الذاتيه والكمامه . للأتصال 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف – الدقى