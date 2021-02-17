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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى شركات الدعايا والأعلان بالعراق : *مصور فوتغرافر . *مونتور . برجاء ارسال السيرة الذاتيه مع صور الشغل واتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ايجاده للتوظيف الخارجي
التليفون: 01068885927

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العنوان: 3شارع الموسيقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/2/2021
رقم الإعلان: 2084408
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مطلوب للسفر للعراق

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مطلوب لكبرى شركات الدعايا والأعلان بالعراق : *مصور فوتغرافر *مونتور . برجاء ارسال السيرة الذاتيه.
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17/2/2021
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مطلوب للسفر للسعوديه

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7/2/2021
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صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

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- في الجيزة مصر

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6/2/2021
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4/2/2021
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4,000 جنيه

17/1/2021
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مطلوب اخصائى اول تخدير

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مطلوب اخصائى اول تخدير (Male / Female) #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب #إخصائى اول_تخدير للعم.
العنوان:

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اتصل

13/1/2021
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