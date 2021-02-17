مطلوب للسفر للعراق

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى شركات الدعايا والأعلان بالعراق : *مصمم جرافيك . برجاء ارسال السيرة الذاتيه مع صور الشغل واتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ايجاده للتوظيف الخارجي
التليفون: 01068885927

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3شارع الموسيقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/2/2021
رقم الإعلان: 2084407
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