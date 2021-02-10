مطلوب للسفر للعراق

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات الدعايا والأعلان بالعراق : *مصور فوتغرافر *مونتور . برجاء ارسال السيرة الذاتيه مع صور الشغل واتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايجاده للتوظيف الخارجي
|التليفون:
|01068885927
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3شارع الموسيقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|17/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084137
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4,000 جنيه
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