مطلوب للسفر للسعوديه

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Egypt (Cairo) [ Change location ]

Ad Information
مطلوب لكبرى الشركات الزراعيه بالسعوديه ( الرياض ) : عامل زراعى بالشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بتسلق النخيل والعنايه بها . برجاء سرعه ارسال البيانات الشخصيه على رقم الواتس اب مع ذكر المسمى الوظيفي 01280659991
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركه يونيتيد للتوظيف بالخارج
Telephone: 01280659991

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Location: - شيراتون
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 22/10/2023
Ad Number: 2246797
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Price
Posting Date
Ad Photo: مطلوب للعمل في كبري الشركات في السعودية المهن الاتيه - in Cairo Egypt

مطلوب للعمل في كبري الشركات في السعودية المهن الاتيه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للعمل في كبري الشركات في السعودية المهن الاتيه 1.سكرتير 2.تسويق الكتروني 3.ادارة سوشيال .
Location:

Cairo - Egypt

10 Riyal

14/10/2023
Ad Photo: مطلوب للعمل لدى شركة دعاية و اعلان كبري بالسعودية #فنى_لف_حروف_و_كلادينج - in Cairo Egypt

مطلوب للعمل لدى شركة دعاية و اعلان كبري بالسعودية #فنى_لف_حروف_و_كلادينج

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

#فنى_لف_حروف_و_كلادينج #حداد_كريتال الشروط : فنى تصنيع لوحات إعلانية يجيد تصنيع الحروف ا.
Location:

Cairo - Egypt

Call

8/10/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للأمارات - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للأمارات

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للعمل بالأمارات : خياط مفروشات بالشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بالخياطه لا ت.
Location:

Cairo - Egypt

Call

7/10/2023
Ad Photo: مطلوب لمجموعة تجارية بمدينة الرياض بالسعودية بائعين آثاث - in Cairo Egypt

مطلوب لمجموعة تجارية بمدينة الرياض بالسعودية بائعين آثاث

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

بائعين آثاث خبرة من 5 - 8 سنوات فى مجال المفروشات والآثاث المنزلى السن لايزيد عن 35 سنة ترسل السيرة.
Location:

Cairo - Egypt

Call

5/10/2023
Ad Photo: مطلوب سباك - كهربائي دهان - مبلط - in Cairo Egypt

مطلوب سباك - كهربائي دهان - مبلط

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية سباكين مباني - كهربائية مباني - دهانين - مبلطين خبرة احترا.
Location:

Cairo - Egypt

3,000 Riyal

17/9/2023
Ad Photo: مشرف اعمال خرسانه - in Cairo Egypt

مشرف اعمال خرسانه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للتعاقد فورا لكبرى شركات المقولات بالسعودية فالرياض مشرف أعمال خرسانه شرط اساسي خبره سابقه ا.
Location:

Cairo - Egypt

3 Lera

4/9/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

تعلن شركه يونيتد للتوظيف للخارج ترخيص رقم 585 عن احتياجها لكبري الهايبر ماركت في السعوديه : شيفات .
Location:

Cairo - Egypt

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19/8/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

تعلن شركه يونيتد للتوظيف عن احتياجها للعمل لكبرى شركات المقاولات بالسعوديه ( الرياض ) : مشرف معمارى.
Location:

Cairo - Egypt

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19/8/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى شركات المقاولات بالسعوديه ( الرياض ) : مشرف معمارى بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 3.
Location:

Cairo - Egypt

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2/8/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى الصالونات بالسعوديه ( الدمام ) : حلاق رجالى بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 30 سنه . .
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Cairo - Egypt

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