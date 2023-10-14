مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)
|مطلوب لكبرى الشركات الزراعيه بالسعوديه ( الرياض ) : عامل زراعى بالشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بتسلق النخيل والعنايه بها . برجاء سرعه ارسال البيانات الشخصيه على رقم الواتس اب مع ذكر المسمى الوظيفي 01280659991
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركه يونيتيد للتوظيف بالخارج
|Telephone:
|01280659991
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|- شيراتون
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|22/10/2023
|Ad Number:
|2246797
10 Riyal
(Job Opportunity)- in Cairo Egypt
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3,000 Riyal
3 Lera
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