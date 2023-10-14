مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى الشركات الزراعيه بالسعوديه ( الرياض ) : عامل زراعى بالشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بتسلق النخيل والعنايه بها . برجاء سرعه ارسال البيانات الشخصيه على رقم الواتس اب مع ذكر المسمى الوظيفي 01280659991