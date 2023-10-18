مطلوب للسفر للسعوديه

تعلن شركه يونيتد للتوظيف عن احتياجها للعمل داخل كبرى شركات النقل بالسعوديه ( جميع انحاء المملكه ) مندوب تتبع شاحنات ( مندوب حركه سيارات ) بالشروط الاتيه حاصل على مؤهل عالى السن لا يزيد عن ٣٥ سنه رخصه قيادة معرفه تامه بالحاسب الألى والجى بى اس (G.P.S ) خبرة لا تقل عن ٣ سنوات بتتبع الشاحنات وحركتها يفضل خبرة بشركات النقل . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه محدثه على رقم الواتس اب 01280659991