مطلوب للسفر للسعوديه

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Egypt (Giza) [ Change location ]

Ad Information
تعلن شركه يونيتد للتوظيف عن احتياجها للعمل داخل كبرى شركات النقل بالسعوديه ( جميع انحاء المملكه ) مندوب تتبع شاحنات ( مندوب حركه سيارات ) بالشروط الاتيه حاصل على مؤهل عالى السن لا يزيد عن ٣٥ سنه رخصه قيادة معرفه تامه بالحاسب الألى والجى بى اس (G.P.S ) خبرة لا تقل عن ٣ سنوات بتتبع الشاحنات وحركتها يفضل خبرة بشركات النقل . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه محدثه على رقم الواتس اب 01280659991
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركه يونيتيد للتوظيف بالخارج
Telephone: 01280659991

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Location: - شيراتون
Giza -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 22/10/2023
Ad Number: 2246796
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Ad Photo: مشغل خلاصه اسفلت - in Giza Egypt

مشغل خلاصه اسفلت

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للتعيين بشركة مقاولات بالسعودية -خميس مشيط التخصص التالي: ⬅مشغل خلاطه اسفلت ⬅خبرة بالم.
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