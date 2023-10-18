مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)
|تعلن شركه يونيتد للتوظيف عن احتياجها للعمل داخل كبرى شركات النقل بالسعوديه ( جميع انحاء المملكه ) مندوب تتبع شاحنات ( مندوب حركه سيارات ) بالشروط الاتيه حاصل على مؤهل عالى السن لا يزيد عن ٣٥ سنه رخصه قيادة معرفه تامه بالحاسب الألى والجى بى اس (G.P.S ) خبرة لا تقل عن ٣ سنوات بتتبع الشاحنات وحركتها يفضل خبرة بشركات النقل . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه محدثه على رقم الواتس اب 01280659991
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركه يونيتيد للتوظيف بالخارج
|Telephone:
|01280659991
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|Location:
|- شيراتون
Giza - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|22/10/2023
|Ad Number:
|2246796
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(Job Opportunity)- in Giza Egypt
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