مطلوب للسفر للسعوديه

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تعلن شركه يونيتد للتوظيف عن احتياجها للعمل داخل اكبر شركات المقاولات بالسعوديه ( الرياض ) : مشرف كهرباء بالشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه . خبرة لا تقل عن 5 سنوات كا مشرف كهرباء داخل شركات مقاولات ( حسن علام – اوراسكوم – الرواد – طلعت مصطفى . ) يفضل خبرة سابقه بالخليج عموما . حاصل على دبلوم صنايع – قسم كهرباء . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه محدثه على الأيميل مع ذكر الكود الوظيفى ( 77 ) فى عنوان الايميل : recruitment@unitedegypt.net او على رقم الواتس اب 01280659991
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركه يونيتيد للتوظيف بالخارج
Telephone: 01280659991

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Location: - شيراتون
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 21/10/2023
Ad Number: 2246704
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