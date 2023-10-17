مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)
|تعلن شركه يونيتد للتوظيف عن احتياجها للعمل داخل اكبر شركات المقاولات بالسعوديه ( الرياض ) : مشرف كهرباء بالشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه . خبرة لا تقل عن 5 سنوات كا مشرف كهرباء داخل شركات مقاولات ( حسن علام – اوراسكوم – الرواد – طلعت مصطفى . ) يفضل خبرة سابقه بالخليج عموما . حاصل على دبلوم صنايع – قسم كهرباء . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه محدثه على الأيميل مع ذكر الكود الوظيفى ( 77 ) فى عنوان الايميل : recruitment@unitedegypt.net او على رقم الواتس اب 01280659991
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركه يونيتيد للتوظيف بالخارج
|Telephone:
|01280659991
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|Location:
|- شيراتون
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|21/10/2023
|Ad Number:
|2246704
4,000 Riyal
3 Lera
2,000 Riyal
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