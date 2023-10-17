مطلوب للسفر للسعوديه

تعلن شركه يونيتد للتوظيف عن احتياجها للعمل داخل اكبر شركات المقاولات بالسعوديه ( الرياض ) : مشرف كهرباء بالشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه . خبرة لا تقل عن 5 سنوات كا مشرف كهرباء داخل شركات مقاولات ( حسن علام – اوراسكوم – الرواد – طلعت مصطفى . ) يفضل خبرة سابقه بالخليج عموما . حاصل على دبلوم صنايع – قسم كهرباء . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه محدثه على الأيميل مع ذكر الكود الوظيفى ( 77 ) فى عنوان الايميل : recruitment@unitedegypt.net او على رقم الواتس اب 01280659991