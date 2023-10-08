مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

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Ad Information
تعلن شركه يونيتد للتوظيف عن احتياجها للعمل داخل اكبر شركات توصيل الطلبات بالسعوديه ( الرياض ) : مندوب توصيل طلبات ( دليفرى ) بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 27 سنه . رخصه دراجه ناريه . خبرة لا تقل عن سنتين فى شركات التوصيل فقط ( مرسول – طلبات – هنجر ستيشن – جوميا – نون . ) . معرفه جيده بقراءة الابلكيشن ( باللغه الأنجليزيه ) . خبرة بأستخدام جوجل ماب للطرق . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه محدثه على رقم الواتس اب 01280659991
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركه يونيتيد للتوظيف بالخارج
Telephone: 01280659991

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Location: - شيراتون
Giza -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 21/10/2023
Ad Number: 2246703
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Posting Date
Ad Photo: عاجل مطلوب للسفر للسعودية سواقين دليفري (دراجة نارية ) للعمل بالرياض - in Giza Egypt

عاجل مطلوب للسفر للسعودية سواقين دليفري (دراجة نارية ) للعمل بالرياض

(Job Opportunity)

- in Giza Egypt

عاجل مطلوب للسفر للسعودية سواقين دليفري (دراجة نارية ) للعمل بالرياض شرط الحصول علي رخصة دراجة ناري.
Location:

Giza - Egypt
Category: 

Call

8/10/2023
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