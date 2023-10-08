مطلوب للسفر للسعوديه

تعلن شركه يونيتد للتوظيف عن احتياجها للعمل داخل اكبر شركات توصيل الطلبات بالسعوديه ( الرياض ) : مندوب توصيل طلبات ( دليفرى ) بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 27 سنه . رخصه دراجه ناريه . خبرة لا تقل عن سنتين فى شركات التوصيل فقط ( مرسول – طلبات – هنجر ستيشن – جوميا – نون . ) . معرفه جيده بقراءة الابلكيشن ( باللغه الأنجليزيه ) . خبرة بأستخدام جوجل ماب للطرق . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه محدثه على رقم الواتس اب 01280659991