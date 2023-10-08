مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)
|تعلن شركه يونيتد للتوظيف عن احتياجها للعمل داخل اكبر شركات توصيل الطلبات بالسعوديه ( الرياض ) : مندوب توصيل طلبات ( دليفرى ) بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 27 سنه . رخصه دراجه ناريه . خبرة لا تقل عن سنتين فى شركات التوصيل فقط ( مرسول – طلبات – هنجر ستيشن – جوميا – نون . ) . معرفه جيده بقراءة الابلكيشن ( باللغه الأنجليزيه ) . خبرة بأستخدام جوجل ماب للطرق . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه محدثه على رقم الواتس اب 01280659991
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركه يونيتيد للتوظيف بالخارج
|Telephone:
|01280659991
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|Location:
|- شيراتون
Giza - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|21/10/2023
|Ad Number:
|2246703
(Job Opportunity)- in Giza Egypt
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