مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات المقاولات بالسعوديه ( الرياض ) : محاسب عام بالشروط الأتيه : حاصل على بكالريوس تجارة – محاسبه . السن لا يزيد عن 40 سنه . خبرة لا تقل عن 8 سنوات بالحسابات لدى شركات المقاولات بالسعوديه . خبرة سعوديه سابقه . برجاء سرعه ارسال السير الذاتيه محدثه باللغه العربيه مع صور المؤهل وشهادات الخبرة على رقم الواتس اب مع ذكر المسمى الوظيفى 01280659991