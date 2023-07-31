مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

اعلانات مبوبة

New Ads

Most Viewed Ads

Change Location

Post Ad

 ▶  Your Location

Egypt (Cairo) [ Change location ]

Ad Information
مطلوب لكبرى شركات المقاولات بالسعوديه ( الرياض ) : محاسب عام بالشروط الأتيه : حاصل على بكالريوس تجارة – محاسبه . السن لا يزيد عن 40 سنه . خبرة لا تقل عن 8 سنوات بالحسابات لدى شركات المقاولات بالسعوديه . خبرة سعوديه سابقه . برجاء سرعه ارسال السير الذاتيه محدثه باللغه العربيه مع صور المؤهل وشهادات الخبرة على رقم الواتس اب مع ذكر المسمى الوظيفى 01280659991
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركه يونيتيد للتوظيف بالخارج
Telephone: 01280659991

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: - شيراتون
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 9/8/2023
Ad Number: 2240214
Send a message to the advertiser Tell a Friend Add to Favourites
Send a message to the advertiser

More Ads Under Category:

Picture
Price
Posting Date
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى الفنادق بالسعوديه ( جميع انحاء المملكه ) : محاسب تكاليف فنادق بالشروط الأتيه : السن .
Location:

Cairo - Egypt

Call

31/7/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب فورا لمصنع منتجات اسمنتيه فى السعوديه ( الدمام ) & محاسبين مالي (عام) بالشروط الأتيه : - الع.
Location:

Cairo - Egypt

Call

29/7/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى شركات المقاولات بالسعوديه ( الرياض ) : رئيس حسابات بالشروط الأتيه : حاصل على بكالوريوس.
Location:

Cairo - Egypt

Call

25/7/2023
Ad Photo: محاسب فنادق - in Cairo Egypt

محاسب فنادق

(Job request)

- in Cairo Egypt

مطلوب للتعاقد فورا لكبرى الفنادق والمنتجعات السياحية بالسعوديه بالمدينة المنورة محاسب خبرة لا تقل عن.
Location:

Cairo - Egypt

Call

22/7/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى التلاجات العالميه بالسعوديه ( جميع انحاء السعوديه ) : محاسب عام بالشروط الأتيه : السن ل.
Location:

Cairo - Egypt

Call

19/7/2023
Ad Photo: مطلوب محاسب مقاولات - in Cairo Egypt

مطلوب محاسب مقاولات

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب فورا للسعودية . محاسب عام (كود الوظيفة : ksa 106) خبرة سابقة بالعمل فى شركات مقاولات يفضل خب.
Location:

Cairo - Egypt

Call

17/7/2023
Ad Photo: تاشيرات حره السعودية - in Cairo Egypt

تاشيرات حره السعودية

(For Sale)

- in Cairo Egypt

تاشيرات حرة السعودية🇸🇦🇸🇦بدون عقد عمل خصم30%سعر التاشيرة (محاسب عام ).
Location:

Cairo - Egypt

Call

17/7/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى المطاعم بالسعوديه ( الرياض ) : محاسب اول بالشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . حا.
Location:

Cairo - Egypt

Call

5/7/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى شركات المقاولات بالسعوديه ( الرياض ) : محاسب عام بالشروط الاتيه : حاصل على بكالريوس .
Location:

Cairo - Egypt

Call

5/7/2023
Ad Photo: مطلوب محاسبة - in Cairo Egypt

مطلوب محاسبة

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب انسه حاصلة على بكالوريوس تجارة تجيد الانجليزية والكمبيوتر للعمل بشركة توريدات كهربائية برجاء ا.
Location:

Cairo - Egypt

Call

3/7/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى الفنادق بالسعوديه ( الرياض ) : محاسب بالشروط الاتيه : حاصل على بكالريوس تجارة – محاسبه .
Location:

Cairo - Egypt

Call

24/6/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى الفنادق بالسعوديه ( الرياض ) : محاسب بالشروط الاتيه : حاصل على بكالريوس تجارة – محاسبه .
Location:

Cairo - Egypt

Call

23/6/2023
Ad Photo: مطلوب للعمل بلمملكة العربيه السعودية لكبري شركات الزراعيه #محاسبين - in Cairo Egypt

مطلوب للعمل بلمملكة العربيه السعودية لكبري شركات الزراعيه #محاسبين

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للعمل بلمملكة العربيه السعودية لكبري شركات الزراعيه #محاسبين الشروط: 1.حاصل علي بكاليريوس تج.
Location:

Cairo - Egypt

100 Riyal

13/6/2023
Ad Photo: مطلوب للعمل بلمملكة العربيه السعودية لكبري شركات الزراعيه #محاسبين - in Cairo Egypt

مطلوب للعمل بلمملكة العربيه السعودية لكبري شركات الزراعيه #محاسبين

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للعمل بلمملكة العربيه السعودية لكبري شركات الزراعيه #محاسبين الشروط: 1.حاصل علي بكاليريوس تج.
Location:

Cairo - Egypt

100 Riyal

9/6/2023
Ad Photo: مطلوب مراجع حسابات خبرة - in Cairo Egypt

مطلوب مراجع حسابات خبرة

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مراجع حسابات داخلي خبرة على الاقل ٥ سنوات بمصانع الخر.
Location:

Cairo - Egypt

3,500 Riyal

6/6/2023
Classifieds powered by Galileo Site Manager ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager