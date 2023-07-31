مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)
|مطلوب لكبرى شركات المقاولات بالسعوديه ( الرياض ) : محاسب عام بالشروط الأتيه : حاصل على بكالريوس تجارة – محاسبه . السن لا يزيد عن 40 سنه . خبرة لا تقل عن 8 سنوات بالحسابات لدى شركات المقاولات بالسعوديه . خبرة سعوديه سابقه . برجاء سرعه ارسال السير الذاتيه محدثه باللغه العربيه مع صور المؤهل وشهادات الخبرة على رقم الواتس اب مع ذكر المسمى الوظيفى 01280659991
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركه يونيتيد للتوظيف بالخارج
|Telephone:
|01280659991
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|Location:
|- شيراتون
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|9/8/2023
|Ad Number:
|2240214
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(Job Opportunity)- in Cairo Egypt
100 Riyal
(Job Opportunity)- in Cairo Egypt
100 Riyal
3,500 Riyal