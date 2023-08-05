مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات المقاولات بالسعوديه ( الرياض ) : مشرف معمارى بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه . حاصل على دبلوم صنايع قسم انشاءات ( مسمى التأشيرة مشرف موقع انشاءات ) خبرة بالتنفيذ والأشراف بأعمال التشطيبات والكهرباء والميكانيكا لا تقل عن 15 سنه . خبرة سابقه بالسعوديه . برجاء سرعه ارسال السير الذاتيه محدثه مع صور المؤهل وشهادات الخبرة على رقم الواتس اب مع ذكر المسمى الوظيفى 01280659991