مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)
|مطلوب لكبرى الملاعب بالسعوديه ( الرياض ) : فنيين ملاعب بالشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بالأكريلك والتراك والنجيل الصناعى لا تقل عن سنه . برجاء سرعه ارسال السير الذاتيه على رقم الواتس اب مع ذكر المسمى الوظيفى 01280659991
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركه يونيتيد للتوظيف بالخارج
|Telephone:
|01280659991
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|Location:
|- شيراتون
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|5/8/2023
|Ad Number:
|2240006
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200 Riyal
3,000 Riyal
100 Riyal
2,000 Riyal
3,000 Riyal