مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى الملاعب بالسعوديه ( الرياض ) : فنيين ملاعب بالشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بالأكريلك والتراك والنجيل الصناعى لا تقل عن سنه . برجاء سرعه ارسال السير الذاتيه على رقم الواتس اب مع ذكر المسمى الوظيفى 01280659991