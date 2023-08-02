مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى الصالونات بالسعوديه ( الدمام ) : حلاق رجالى بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 30 سنه . خبرة بالعمل داخل الصالونات الكبيرة لا تقل عن سنتين . ذكور فقط . مظهر جيد . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه مع صورة شخصيه حديثه 01280659991