مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)
|مطلوب لكبرى الصالونات بالسعوديه ( الدمام ) : حلاق رجالى بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 30 سنه . خبرة بالعمل داخل الصالونات الكبيرة لا تقل عن سنتين . ذكور فقط . مظهر جيد . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه مع صورة شخصيه حديثه 01280659991
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركه يونيتيد للتوظيف بالخارج
|Telephone:
|01280659991
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|- شيراتون
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|2/8/2023
|Ad Number:
|2239911
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2,500 Riyal
10 Riyal
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