مطلوب للسفر للسعوديه

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Ad Information
مطلوب لكبرى الصالونات بالسعوديه ( الدمام ) : حلاق رجالى بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 30 سنه . خبرة بالعمل داخل الصالونات الكبيرة لا تقل عن سنتين . ذكور فقط . مظهر جيد . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه مع صورة شخصيه حديثه 01280659991
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركه يونيتيد للتوظيف بالخارج
Telephone: 01280659991

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Location: - شيراتون
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 2/8/2023
Ad Number: 2239911
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