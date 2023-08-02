مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات المقاولات بالسعوديه ( الرياض ) : مشرف معمارى بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة لا تقل عن 3 سنوات . يفضل خبرة سعوديه سابقه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه محدثه الواتس اب 01280659991