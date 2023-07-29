مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)
|مطلوب لكبرى الفنادق بالسعوديه ( جميع انحاء المملكه ) : محاسب تكاليف فنادق بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . حاصل على بكالوريوس تجاره – محاسبه . خبرة لا تقل عن 5 سنوات بمحاسبه التكاليف داخل الفنادق اوالمنتجعات السياحيه . اجاده اللغه الأنجليزيه . برجاء سرعه ارسال السير الذاتيه على رقم الواتس اب مع ذكر المسمى الوظيفى 01280659991
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركه يونيتيد للتوظيف بالخارج
|Telephone:
|01280659991
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|Location:
|- شيراتون
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|31/7/2023
|Ad Number:
|2239811
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(Job Opportunity)- in Cairo Egypt
100 Riyal
(Job Opportunity)- in Cairo Egypt
100 Riyal
3,500 Riyal
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