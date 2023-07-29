مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى الفنادق بالسعوديه ( جميع انحاء المملكه ) : محاسب تكاليف فنادق بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . حاصل على بكالوريوس تجاره – محاسبه . خبرة لا تقل عن 5 سنوات بمحاسبه التكاليف داخل الفنادق اوالمنتجعات السياحيه . اجاده اللغه الأنجليزيه . برجاء سرعه ارسال السير الذاتيه على رقم الواتس اب مع ذكر المسمى الوظيفى 01280659991