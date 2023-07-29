مطلوب للسفر للسعوديه

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Ad Information
مطلوب لكبرى المجمعات الطبيه بالسعوديه ( القصيم ) : دكتورة تجميل بالشروط الأتيه : خبرة لا تقل عن 5 سنوات بالمجال . حسنه المظهر ممرضه بالشروط الأتيه : خبرة لا تقل عن 5 سنوات فى عمليات التجميل . حسنه المظهر برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه مع صورة شخصيه حديثه recruitment@unitedegypt.net – or WhatsApp 01280659991 (please write code 77 )
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركه يونيتيد للتوظيف بالخارج
Telephone: 01280659991

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Location: - شيراتون
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 31/7/2023
Ad Number: 2239810
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Price
Posting Date
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