مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى المجمعات الطبيه بالسعوديه ( القصيم ) : دكتورة تجميل بالشروط الأتيه : خبرة لا تقل عن 5 سنوات بالمجال . حسنه المظهر ممرضه بالشروط الأتيه : خبرة لا تقل عن 5 سنوات فى عمليات التجميل . حسنه المظهر برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه مع صورة شخصيه حديثه recruitment@unitedegypt.net – or WhatsApp 01280659991 (please write code 77 )