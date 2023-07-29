مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)
|مطلوب لكبرى المجمعات الطبيه بالسعوديه ( القصيم ) : دكتورة تجميل بالشروط الأتيه : خبرة لا تقل عن 5 سنوات بالمجال . حسنه المظهر ممرضه بالشروط الأتيه : خبرة لا تقل عن 5 سنوات فى عمليات التجميل . حسنه المظهر برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه مع صورة شخصيه حديثه recruitment@unitedegypt.net – or WhatsApp 01280659991 (please write code 77 )
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركه يونيتيد للتوظيف بالخارج
|Telephone:
|01280659991
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|Location:
|- شيراتون
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|31/7/2023
|Ad Number:
|2239810
6,000 Riyal
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