مطلوب للسفر للسعوديه

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مطلوب لكبرى الفنادق العالميه بالسعوديه ( الرياض ) : مدير تشغيل فنادق بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 45 سنه . خبرة لا تقل عن 10 سنوات مدير تشغيل داخل الفنادق فقط . اجاده اللغه الأنجليزيه اجاده تامه . حاصل على مؤهل عالى . يفضل من له خبرة سابقه بالسعوديه . شيف اكلات شرقيه بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه . خبرة لا تقل عن 5 سنوات بالأكلات الشرقيه داخل فنادق . يفضل من له خبرة سابقه بالسعوديه . برجاء سرعه ارسال السير الذاتيه على رقم الواتس اب مع ذكر المسمى الوظيفى 01280659991
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركه يونيتيد للتوظيف بالخارج
Telephone: 01280659991

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: - شيراتون
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 31/7/2023
Ad Number: 2239808
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