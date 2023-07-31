مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)
|مطلوب لكبرى الفنادق العالميه بالسعوديه ( الرياض ) : مدير تشغيل فنادق بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 45 سنه . خبرة لا تقل عن 10 سنوات مدير تشغيل داخل الفنادق فقط . اجاده اللغه الأنجليزيه اجاده تامه . حاصل على مؤهل عالى . يفضل من له خبرة سابقه بالسعوديه . شيف اكلات شرقيه بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه . خبرة لا تقل عن 5 سنوات بالأكلات الشرقيه داخل فنادق . يفضل من له خبرة سابقه بالسعوديه . برجاء سرعه ارسال السير الذاتيه على رقم الواتس اب مع ذكر المسمى الوظيفى 01280659991
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركه يونيتيد للتوظيف بالخارج
|Telephone:
|01280659991
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|Location:
|- شيراتون
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|31/7/2023
|Ad Number:
|2239808
3,000 Riyal
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500 Riyal
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10 Riyal
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3,000 Riyal