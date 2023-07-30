مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)
|مطلوب لكبرى الملاعب بالسعوديه ( الرياض ) : فنى ملاعب بالشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة لا تقل عن 3 سنوات باأكريلك ومضمار وتراك ونجيل صناعي . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه مع صور الشغل على رقم الواتس اب مع ذكر المسمى الوظيفى 01280659991 شركه يونيتد للتوظيف بالخارج – 585 .
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركه يونيتيد للتوظيف بالخارج
|Telephone:
|01280659991
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|Location:
|- شيراتون
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|30/7/2023
|Ad Number:
|2239712
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200 Riyal
3,000 Riyal
100 Riyal
2,000 Riyal
3,000 Riyal