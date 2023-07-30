مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى الملاعب بالسعوديه ( الرياض ) : فنى ملاعب بالشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة لا تقل عن 3 سنوات باأكريلك ومضمار وتراك ونجيل صناعي . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه مع صور الشغل على رقم الواتس اب مع ذكر المسمى الوظيفى 01280659991 شركه يونيتد للتوظيف بالخارج – 585 .