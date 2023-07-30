مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى مصانع الزجاج فى السعوديه ( جده ) : ((( فنى تركيب قالب زجاج ))) بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه . حاصل على دبلوم ميكانيكا . خبرة داخل ورش قوالب الزجاج او مصانع قوالب زجاج لا تقل عن سنتين . إصلاح القوالب وأجزاء القوالب المتغيرة التي يتم استلامها من خطوط الإنتاج المختلفة من أجل الحفاظ على قطع الغيار على خطوط الإنتاج . استخدم جميع أنواع المقاييس المتوفرة لفحص المعدات قبل إصلاح المعدات من أجل معرفة أن المعدات مناسبة للإصلاح أو تحتاج إلى برجاء ارسال السيرة الذاتيه 01280659991