مطلوب للسفر للسعوديه

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Ad Information
مطلوب لكبرى مصانع الزجاج فى السعوديه ( جده ) : ((( فنى تركيب قالب زجاج ))) بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه . حاصل على دبلوم ميكانيكا . خبرة داخل ورش قوالب الزجاج او مصانع قوالب زجاج لا تقل عن سنتين . إصلاح القوالب وأجزاء القوالب المتغيرة التي يتم استلامها من خطوط الإنتاج المختلفة من أجل الحفاظ على قطع الغيار على خطوط الإنتاج . استخدم جميع أنواع المقاييس المتوفرة لفحص المعدات قبل إصلاح المعدات من أجل معرفة أن المعدات مناسبة للإصلاح أو تحتاج إلى برجاء ارسال السيرة الذاتيه 01280659991
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركه يونيتيد للتوظيف بالخارج
Telephone: 01280659991

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: - شيراتون
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 30/7/2023
Ad Number: 2239711
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