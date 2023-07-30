مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)
|مطلوب لكبرى مصانع الزجاج فى السعوديه ( جده ) : ((( فنى تركيب قالب زجاج ))) بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه . حاصل على دبلوم ميكانيكا . خبرة داخل ورش قوالب الزجاج او مصانع قوالب زجاج لا تقل عن سنتين . إصلاح القوالب وأجزاء القوالب المتغيرة التي يتم استلامها من خطوط الإنتاج المختلفة من أجل الحفاظ على قطع الغيار على خطوط الإنتاج . استخدم جميع أنواع المقاييس المتوفرة لفحص المعدات قبل إصلاح المعدات من أجل معرفة أن المعدات مناسبة للإصلاح أو تحتاج إلى برجاء ارسال السيرة الذاتيه 01280659991
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركه يونيتيد للتوظيف بالخارج
|Telephone:
|01280659991
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|Location:
|- شيراتون
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|30/7/2023
|Ad Number:
|2239711
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200 Riyal
3,000 Riyal
100 Riyal
2,000 Riyal
3,000 Riyal