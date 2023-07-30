مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى مصانع الزجاج فى السعوديه ( جده ) : ((( مشغل الالات زجاج ))) بالشروط الأتيه : حاصل على دبلوم ميكانيكا . خبرة بتشغيل الالات فى مصانع الزجاج لا تقل عن سنتين . خبرة بمصانع القوارير الزجاجيه . التعرف على عيوب الأدوات وتصحيحها الالتزام بمواصفات الوظيفة في البداية وأثناء عمليات الإنتاج إجراء الفحص البصري والأبعاد للزجاجات كل ساعتين فحص معدات القوالب قبل التثبيت على الجهاز برجاء ارسال السيرة الذاتيه مع ذكر المسمى الوظيفى على الواتس اب 01280659991