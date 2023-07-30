مطلوب للسفر للسعوديه

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مطلوب لكبرى مصانع الزجاج فى السعوديه ( جده ) : ((( مشغل الالات زجاج ))) بالشروط الأتيه : حاصل على دبلوم ميكانيكا . خبرة بتشغيل الالات فى مصانع الزجاج لا تقل عن سنتين . خبرة بمصانع القوارير الزجاجيه . التعرف على عيوب الأدوات وتصحيحها الالتزام بمواصفات الوظيفة في البداية وأثناء عمليات الإنتاج إجراء الفحص البصري والأبعاد للزجاجات كل ساعتين فحص معدات القوالب قبل التثبيت على الجهاز برجاء ارسال السيرة الذاتيه مع ذكر المسمى الوظيفى على الواتس اب 01280659991
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركه يونيتيد للتوظيف بالخارج
Telephone: 01280659991

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: - شيراتون
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 30/7/2023
Ad Number: 2239710
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