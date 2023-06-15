مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى الوكالات بالسعوديه - ( الرياض ) : مشغل برامج بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 30 سنه . خبرة بتشغيل البرامج الاليكترونيه وتطبيقات الجوال . خبرة بتشغيل الموقع من أدخال بيانات العملاء الى مرحله السداد . حل المشكلات التقنيه بالبرامج . تدريب الموظفين على استخدام الموقع . خبرة بالبرمجه وتطوير المواقع . لغه انجليزيه ممتازة برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على رقم الواتس اب مع ذكر المسمى الوظيفى 01280659991 شركه يونايتد للتوظيف