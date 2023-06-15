مطلوب للسفر للسعوديه

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Egypt (Giza) [ Change location ]

Ad Information
مطلوب لكبرى الوكالات بالسعوديه - ( الرياض ) : مشغل برامج بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 30 سنه . خبرة بتشغيل البرامج الاليكترونيه وتطبيقات الجوال . خبرة بتشغيل الموقع من أدخال بيانات العملاء الى مرحله السداد . حل المشكلات التقنيه بالبرامج . تدريب الموظفين على استخدام الموقع . خبرة بالبرمجه وتطوير المواقع . لغه انجليزيه ممتازة برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على رقم الواتس اب مع ذكر المسمى الوظيفى 01280659991 شركه يونايتد للتوظيف
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركه يونيتيد للتوظيف بالخارج
Telephone: 01280659991

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: - شيراتون
Giza -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 30/7/2023
Ad Number: 2239707
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مطلوب "it" لكبري مكاتب الاستشارات الهندسيه بالرياض - السعوديه

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الشروط : خبره لا تقل عن 5 سنوات في وDynamic Programingو الشركات المالية فقط برجاء ارسال السيرة الذا.
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مطلوب مدير تنقية معلومات

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مطلوب للسعودية مدير قسم تقنية المعلومات IT Manager حاصل على درجة بكالريوس حاسب آلى - خبرة لا تقل عن.
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