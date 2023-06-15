مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)
|مطلوب لكبرى الوكالات بالسعوديه - ( الرياض ) : مشغل برامج بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 30 سنه . خبرة بتشغيل البرامج الاليكترونيه وتطبيقات الجوال . خبرة بتشغيل الموقع من أدخال بيانات العملاء الى مرحله السداد . حل المشكلات التقنيه بالبرامج . تدريب الموظفين على استخدام الموقع . خبرة بالبرمجه وتطوير المواقع . لغه انجليزيه ممتازة برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على رقم الواتس اب مع ذكر المسمى الوظيفى 01280659991 شركه يونايتد للتوظيف
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركه يونيتيد للتوظيف بالخارج
|Telephone:
|01280659991
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|Location:
|- شيراتون
Giza - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|30/7/2023
|Ad Number:
|2239707
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