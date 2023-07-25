مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب فورا لمصنع منتجات اسمنتيه فى السعوديه ( الدمام ) & محاسبين مالي (عام) بالشروط الأتيه : - العمر من 26 : 30 عام . - حاصل على بكالوريوس تجارة شعبه محاسبه . - خبره لا تقل عن (3) سنوات في مجال الانشاءات أو الخرسانه -أو البلوك الاسمنتي . - لديه مهارات اداريه ومهارات حل المشاكل التي تعوق العمل. - خبره في الحسابات العامه وليست الحسابات الفرعيه. - لديه كاريزما قوية في التعامل مع العملاء. - يفضل من هو أعزب . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه مع ذكر المسمى الوظيفى على الواتس اب 01030551637