مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)
|مطلوب فورا لمصنع منتجات اسمنتيه فى السعوديه ( الدمام ) & محاسبين مالي (عام) بالشروط الأتيه : - العمر من 26 : 30 عام . - حاصل على بكالوريوس تجارة شعبه محاسبه . - خبره لا تقل عن (3) سنوات في مجال الانشاءات أو الخرسانه -أو البلوك الاسمنتي . - لديه مهارات اداريه ومهارات حل المشاكل التي تعوق العمل. - خبره في الحسابات العامه وليست الحسابات الفرعيه. - لديه كاريزما قوية في التعامل مع العملاء. - يفضل من هو أعزب . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه مع ذكر المسمى الوظيفى على الواتس اب 01030551637
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركه يونيتيد للتوظيف بالخارج
|Telephone:
|01280659991
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|Location:
|- شيراتون
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|29/7/2023
|Ad Number:
|2239672
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(Job Opportunity)- in Cairo Egypt
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(Job Opportunity)- in Cairo Egypt
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