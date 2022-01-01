مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات الدعايا والأعلان بالسعوديه ( الرياض ) : سيتم عمل المقابله الشخصيه مع الشركه السعوديه مباشرة يوم الاثنين الموافق 3-1-2022 – الساعه 10 صباحا بمقر شركه اجاده للتوظيف – برجاء التواصل واتس اولا وارسال السيرة الذاتيه : مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . حاصل على مؤهل عالى . خبرة بمبيعات الدعايا والاعلان لا تقل عن سنتين .شرط اساسى توفر الشركه راتب اساسى 3000 الى 5000 ريال حسب الخبرة + توفر السكن والاقامه والتأمين والمواصلات ونسبه عمولات واتس 01010766992