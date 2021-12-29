مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى شركات الدعايا والأعلان بالسعوديه ( الرياض ) : سيتم عمل المقابلات الشخصيه فى خلال ايام مع الشركه السعوديه مباشرة برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . حاصل على مؤهل عالى . خبرة بمبيعات الدعايا والاعلان لا تقل عن سنتين .شرط اساسى مطلوب مشرف او مدير تركيبات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة فى تركيب الاستيكرات واللوحات الإعلانية . رخصه قياده . توفر الشركه راتب اساسى 3000 الى 5000 ريال حسب الخبرة 01010766992
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف
التليفون: 01010766992

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/12/2021
رقم الإعلان: 2117154
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات للعمل بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب مندوب مبيعات للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الصيانه والتشغيل بالسعوديه ( جميع انحاء السعوديه ) : مندوب مبيعات بالشروط الأتيه .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

29/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات للعمل بشركة دعاية و اعلان بالرياض - في الجيزة مصر

مطلوب مندوب مبيعات للعمل بشركة دعاية و اعلان بالرياض

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب مندوب مبيعات للعمل بشركة دعاية واعلان بالرياض سيتم عمل المقابلات الشخصيه فى خلال ايام مع الش.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

28/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات لمصنع زجاج و الومنيوم بالقصيم - في الجيزة مصر

مطلوب مندوب مبيعات لمصنع زجاج و الومنيوم بالقصيم

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مصانع الزجاج والألومنيوم بالسعوديه ( القصيم ) : مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

28/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات الموارد البشرية بالرياض - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الموارد البشرية بالرياض

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الموارد البشريه بالسعوديه " الرياض " #مندوب_مبيعات ( #كبار_عملاء ) بالشر.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

28/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الدعايا والأعلان بالسعوديه ( الرياض ) : سيتم عمل المقابلات الشخصيه فى خلال ايام م.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

27/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات لكبرى مصانع الزجاج بالقصيم - في الجيزة مصر

مطلوب مندوب مبيعات لكبرى مصانع الزجاج بالقصيم

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 26 سنه . خبرة بمجال الزجاج او الالومنيوم لا تقل عن سنه.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

26/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للكويت - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للكويت

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات السيارات بالكويت : مسؤل تأجير سيارات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 30 سنه . خ.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

25/12/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم حضانات- زي رياض اطفال - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم حضانات- زي رياض اطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم حضانات- زي رياض اطفال متخصصون فى تصنيع يونيفورم حضانه خامات عاليه وأسعار منا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

25/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب توصيل لكبرى شركات الشحن بالسعوديه ( الرياض ) : - في الجيزة مصر

مطلوب مندوب توصيل لكبرى شركات الشحن بالسعوديه ( الرياض ) :

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الشحن بالسعوديه ( الرياض ) : مندوب توصيل بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 30 . .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

25/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب مسئول تاجير سيارات للعمل بالكويت - في الجيزة مصر

مطلوب مسئول تاجير سيارات للعمل بالكويت

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات السيارات بالكويت : مسؤل تأجير سيارات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 30 سنه . .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

25/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب مسوق الكترونى للعمل بشركة ابليكشن خدمات شهير بالسعودية (جميع انحاء ال - في الجيزة مصر

مطلوب مسوق الكترونى للعمل بشركة ابليكشن خدمات شهير بالسعودية (جميع انحاء ال

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب مسوق الكترونى للعمل بشركة ابليكشن خدمات شهير بالسعودية (جميع انحاء السعودية ) بالشروط الاتية ا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

25/12/2021
صورة الاعلان: موديلات ارواب تخرج اطفال- بيع قبعات تخرج - في الجيزة مصر

موديلات ارواب تخرج اطفال- بيع قبعات تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات ارواب تخرج اطفال- بيع قبعات تخرج خامات عالية من ارواب وكابات التخرج التى تناسب جميع الخر.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

25/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الدعايا والأعلان بالسعوديه ( الرياض ) : مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يز.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

25/12/2021
صورة الاعلان: مندوبين مبيعات - في الجيزة مصر

مندوبين مبيعات

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لشركة كبرى مطلوب مندوبين مبيعات خبرة (3) سنوات فأكثر .لتحديد موعد يرجى ارسال السير الذاتية على وات.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

23/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب مسوق الكترونى للعمل بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب مسوق الكترونى للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب #مسوق_الكترونى للعمل بشركة ابليكشن خدمات شهير بالسعودية (جميع انحاء السعودية ) بالشروط الاتية.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

23/12/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager