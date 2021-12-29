مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات الدعايا والأعلان بالسعوديه ( الرياض ) : سيتم عمل المقابلات الشخصيه فى خلال ايام مع الشركه السعوديه مباشرة برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . حاصل على مؤهل عالى . خبرة بمبيعات الدعايا والاعلان لا تقل عن سنتين .شرط اساسى مطلوب مشرف او مدير تركيبات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة فى تركيب الاستيكرات واللوحات الإعلانية . رخصه قياده . توفر الشركه راتب اساسى 3000 الى 5000 ريال حسب الخبرة 01010766992
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117154
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل