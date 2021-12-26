مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات الدعايا والأعلان بالسعوديه ( الرياض ) : سيتم عمل المقابلات الشخصيه فى خلال ايام مع الشركه السعوديه مباشرة برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . حاصل على مؤهل عالى . خبرة بمبيعات الدعايا والاعلان لا تقل عن سنتين .شرط اساسى مطلوب مشرف او مدير تركيبات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة فى تركيب الاستيكرات واللوحات الإعلانية . رخصه قياده . توفر الشركه راتب اساسى 3000 الى 5000 ريال التواصل واتس 01010766992