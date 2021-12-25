مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات الدعايا والأعلان بالسعوديه ( الرياض ) : مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . حاصل على مؤهل عالى . خبرة بمبيعات الدعايا والاعلان لا تقل عن سنتين .شرط اساسى توفر الشركه راتب اساسى 3000 ريال + توفر السكن والاقامه والتأمين والمواصلات ونسبه عمولات مسمى التأشيرة مندوب مبيعات برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى