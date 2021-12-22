مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات الشحن بالسعوديه ( الرياض ) : مندوب توصيل بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 30 . خبرة بالمبيعات عموما سنه ع الاقل رخصه قياده برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الواتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|22/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116379
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