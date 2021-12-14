مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات المقاولات بالسعوديه ( جده ) : سيتم عمل المقابله الشخصيه مع المدير المالى للشركه مباشرة يوم الاثنين الموافق 20-12- 2012 فى تمام الساعه 11 صباحا بمقر شركه اجاده : مدير حسابات بالشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 42 سنه . خبرة لا تقل عن 10 سنوات بالحسابات . بكالريوس تجارة – شعبه محاسبه محاسب عام بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه . خبرة لا تقل عن 8 سنوات بالحسابات . بكالريوس تجارة – شعبه محاسبه برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الواتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف لل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115599
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30 ريال
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2,200 ريال
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