مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات المقاولات بالسعوديه ( جده ) : سيتم عمل المقابله الشخصيه مع المدير المالى للشركه مباشرة يوم الاثنين الموافق 20-12- 2012 فى تمام الساعه 11 صباحا بمقر شركه اجاده : مدير حسابات بالشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 42 سنه . خبرة لا تقل عن 10 سنوات بالحسابات . بكالريوس تجارة – شعبه محاسبه محاسب عام بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه . خبرة لا تقل عن 8 سنوات بالحسابات . بكالريوس تجارة – شعبه محاسبه برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الواتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف لل