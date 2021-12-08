مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات الأثاث بالسعوديه ( جده ) : سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم الأحد الموافق 12-12-2021 بمقر شركه اجاده للتوظيف توفر الشركه رواتب مجزيه وتكاليف السفر بالكامل على الشركه برجاء التواصل على رقم الهاتف اولا . منسق مشاريع بالشروط الأتيه : حاصل على بكالريوس فنون تطبيقيه . السن لايزيد عن 35 سنه . اللغة الإنجليزية : ممتاز ( قراءة – كتابة – تحدث ) .وجود خبرة في تنسيق المشاريع الأثاث لا تقل عن سنتين . التواصل واتس 01010766992