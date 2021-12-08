مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات الأثاث بالسعوديه ( جده ) : سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم الأحد الموافق 12-12-2021 بمقر شركه اجاده للتوظيف توفر الشركه رواتب مجزيه وتكاليف السفر بالكامل على الشركه برجاء التواصل على رقم الهاتف اولا . منسق مشاريع بالشروط الأتيه : حاصل على بكالريوس فنون تطبيقيه . السن لايزيد عن 35 سنه . اللغة الإنجليزية : ممتاز ( قراءة – كتابة – تحدث ) .وجود خبرة في تنسيق المشاريع الأثاث لا تقل عن سنتين . التواصل واتس 01010766992
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114711
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3,000 ريال
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