مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات الأثاث بالسعوديه ( جده ) : سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم الأحد الموافق 12-12-2021 بمقر شركه اجاده للتوظيف توفر الشركه رواتب مجزيه وتكاليف السفر بالكامل على الشركه برجاء التواصل على رقم الهاتف اولا . أخصائي تسويق بالشروط الأتيه : حاصل على مؤهل عالى . السن لايزيد عن 35 سنه . اللغة الإنجليزية : ممتاز ( قراءة – كتابة – تحدث ) إجاده استخدام الحاسب الآلي وجود خبرة في التسويق الأثاث التواصل واتس 01010766992