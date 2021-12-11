مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات الأثاث بالسعوديه ( جده ) : سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم الأحد الموافق 12-12-2021 بمقر شركه اجاده للتوظيف توفر الشركه رواتب مجزيه وتكاليف السفر بالكامل على الشركه برجاء التواصل على رقم الهاتف اولا . مدير منطقة بالشروط الأتيه : حاصل على مؤهل عالى . السن لا يزيد عن 40 سنه . خبرة لا تقل عن سنتين ( فى وظيفه مدير منطقه ) في مجال الأثاث (شركة أثاث مكتبي وفندقي فقط ) . اللغة الإنجليزية : ممتاز ( قراءة – كتابة – تحدث ) واتس 01010766992