مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات الأثاث بالسعوديه ( جده ) : سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم الأحد الموافق 12-12-2021 بمقر شركه اجاده للتوظيف توفر الشركه رواتب مجزيه وتكاليف السفر بالكامل على الشركه برجاء التواصل على رقم الهاتف اولا . مهندس مبيعات / مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : حاصل على مؤهل عالى . خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الأثاث (شركة أثاث مكتبي وفندقي فقط ) . السن لايزيد عن 35 سنه . رخصه قياده . لغه انجليزيه ممتازه . ارسال السيرة الذاتيه واتس 01010766992