مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات الأثاث بالسعوديه ( جده ) : سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم السبت الموافق 11-12-2021 بمقر شركه اجاده للتوظيف منسق مشاريع بالشروط الأتيه : حاصل على بكالريوس فنون تطبيقيه – او مهندس مدنى . السن لايزيد عن 35 سنه . اللغة الإنجليزية : ممتاز ( قراءة – كتابة – تحدث ) إجاده استخدام الحاسب الآلي و برامج المايكروسوفت ( الأكسل – الورد – البوربينت .الخ ). .وجود خبرة في تنسيق المشاريع الأثاث لا تقل عن سنتين . 01010766992