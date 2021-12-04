مطلوب للسفر للسعوديه

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى شركات الأثاث بالسعوديه ( جده ) : سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم السبت الموافق 11-12-2021 بمقر شركه اجاده للتوظيف منسق مشاريع بالشروط الأتيه : حاصل على بكالريوس فنون تطبيقيه – او مهندس مدنى . السن لايزيد عن 35 سنه . اللغة الإنجليزية : ممتاز ( قراءة – كتابة – تحدث ) إجاده استخدام الحاسب الآلي و برامج المايكروسوفت ( الأكسل – الورد – البوربينت .الخ ). .وجود خبرة في تنسيق المشاريع الأثاث لا تقل عن سنتين . 01010766992
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف
التليفون: 01010766992

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/12/2021
رقم الإعلان: 2114231
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