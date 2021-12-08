مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات الأثاث بالسعوديه ( جده ) : سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم السبت الموافق 11-12-2021 بمقر شركه اجاده للتوظيف أخصائي تسويق بالشروط الأتيه : حاصل على مؤهل عالى . السن لايزيد عن 35 سنه . اللغة الإنجليزية : ممتاز ( قراءة – كتابة – تحدث ) إجاده استخدام الحاسب الآلي وجود خبرة في التسويق الأثاث وخبرة في عمل استراتيجية لحملات تسويقية وزيادة أرباح الشركة وخبرة في تأسيس قسم التسويق وخلق علامة تجارية للشركة . 01010766992