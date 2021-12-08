مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات الأثاث بالسعوديه ( جده ) : سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم السبت الموافق 11-12-2021 بمقر شركه اجاده للتوظيف مدير منطقة بالشروط الأتيه : حاصل على مؤهل عالى . السن لا يزيد عن 40 سنه . خبرة لا تقل عن سنتين ( فى وظيفه مدير منطقه ) في مجال الأثاث (شركة أثاث مكتبي وفندقي فقط ) . اللغة الإنجليزية : ممتاز ( قراءة – كتابة – تحدث ) الإلمام بالحاسب الآلي : مايكروسوفت أوفيس – ERP. خبرة بأدراة المشاريع - المناقصات الحكومية - إدارة فريق العمل لايقل حجمه عن 20 شخص . 01010766992 واتس