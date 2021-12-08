مطلوب للسفر للسعوديه

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى شركات الأثاث بالسعوديه ( جده ) : سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم السبت الموافق 11-12-2021 بمقر شركه اجاده للتوظيف مدير منطقة بالشروط الأتيه : حاصل على مؤهل عالى . السن لا يزيد عن 40 سنه . خبرة لا تقل عن سنتين ( فى وظيفه مدير منطقه ) في مجال الأثاث (شركة أثاث مكتبي وفندقي فقط ) . اللغة الإنجليزية : ممتاز ( قراءة – كتابة – تحدث ) الإلمام بالحاسب الآلي : مايكروسوفت أوفيس – ERP. خبرة بأدراة المشاريع - المناقصات الحكومية - إدارة فريق العمل لايقل حجمه عن 20 شخص . 01010766992 واتس
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف
التليفون: 01010766992

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/12/2021
رقم الإعلان: 2114229
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صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الأثاث بالسعوديه ( جده ) : سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم السبت الموافق 11-12-202.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

8/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الأثاث بالسعوديه ( جده ) : سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم السبت الموافق 11-12-202.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

8/12/2021
صورة الاعلان: مسؤول مبيعات يفضل من لدية خبرة في مجال التقنية - في الجيزة مصر

مسؤول مبيعات يفضل من لدية خبرة في مجال التقنية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

المهام الوظيفية : موظف مبيعات في شركة التقنية هو المسؤول عن : عمليات البيع الخاصة بتكنولوجيا المعلوم.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

27/11/2021
صورة الاعلان: مسؤول مبيعات يفضل من لدية خبرة في مجال التقنية - في الجيزة مصر

مسؤول مبيعات يفضل من لدية خبرة في مجال التقنية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

المهام الوظيفية : موظف مبيعات في شركة التقنية هو المسؤول عن : عمليات البيع الخاصة بتكنولوجيا المعلوم.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

26/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات لكبرى مصانع اللوحات الاعلانيه بالسعوديه ( جده ) : - في الجيزة مصر

مطلوب مندوب مبيعات لكبرى مصانع اللوحات الاعلانيه بالسعوديه ( جده ) :

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب مندوب مبيعات لكبرى مصانع اللوحات الاعلانيه بالسعوديه ( جده ) : مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

18/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات لكبرى مصانع اللوحات الاعلانيه بالسعوديه ( جده ) - في الجيزة مصر

مطلوب مندوب مبيعات لكبرى مصانع اللوحات الاعلانيه بالسعوديه ( جده )

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب مندوب مبيعات لكبرى مصانع اللوحات الاعلانيه بالسعوديه ( جده ) : مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: تاشيرات حره - في الجيزة مصر

تاشيرات حره

(مطلوب)

- في الجيزة مصر

يالا احجز✈تأشيرتك دلوقتي وخليك جاهز علي السفر 😀تأشيرات للتنازل الي السعودية جميع المه.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

15/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( جده ) : - في الجيزة مصر

مطلوب مندوب مبيعات لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( جده ) :

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( جده ) مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : مؤهل عالى . السن لا يزي.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

14/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات للعمل بكبرى المصانع البلاستيك بجده السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب مندوب مبيعات للعمل بكبرى المصانع البلاستيك بجده السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لكبرى مصانع البلاستيك بالسعودية - جده مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : مؤهل عالى . السن لا يزيد ع.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

13/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب توصيل لكبرى شركات الشحن بالسعوديه ( الرياض ) : - في الجيزة مصر

مطلوب مندوب توصيل لكبرى شركات الشحن بالسعوديه ( الرياض ) :

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الشحن بالسعوديه ( الرياض ) : مندوب توصيل بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 30 . خب.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

11/11/2021
صورة الاعلان: SALES IN FASHION TO UAE - في الجيزة مصر

SALES IN FASHION TO UAE

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

A leading company of Retail Sales IN fashion (classic wear) seeking to hire new candidates to Emirat.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

8/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب مراقب مبيعات لكبرى شركات المواد الغذائيه بالسعوديه ( الرياض ) : - في الجيزة مصر

مطلوب مراقب مبيعات لكبرى شركات المواد الغذائيه بالسعوديه ( الرياض ) :

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مراقب مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبره بالمواد الغذائيه لا تقل عن 3 سنوات . ا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

7/11/2021
صورة الاعلان: sales in fashion - في الجيزة مصر

sales in fashion

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

A leading company of Retail Sales IN fashion (classic wear) seeking to hire new candidates to Emirat.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

6/11/2021
صورة الاعلان: موظفين مبيعات داخل الفروع (SALES IN DOOR ) للعمل بكبرى شركات الازياء UAE - في الجيزة مصر

موظفين مبيعات داخل الفروع (SALES IN DOOR ) للعمل بكبرى شركات الازياء UAE

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

شركة رائدة في مجال الأزياء(CLASSIC WEAR) تسعى لتوظيف مرشحين جدد للفروع (ماركات عالمية ) الإمارات ا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

6/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب سيلز للعمل بكبرى الماركات بالامارات - في الجيزة مصر

مطلوب سيلز للعمل بكبرى الماركات بالامارات

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى الماركات العالمية فى مجال (Classic wear) فى الامارات العربية المتحدة SALES بالشروط ال.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

4/11/2021
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