مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات الأثاث بالسعوديه ( جده ) : سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم السبت الموافق 11-12-2021 بمقر شركه اجاده للتوظيف مدير منطقة بالشروط الأتيه : حاصل على مؤهل عالى . السن لا يزيد عن 40 سنه . خبرة لا تقل عن سنتين ( فى وظيفه مدير منطقه ) في مجال الأثاث (شركة أثاث مكتبي وفندقي فقط ) . اللغة الإنجليزية : ممتاز ( قراءة – كتابة – تحدث ) الإلمام بالحاسب الآلي : مايكروسوفت أوفيس – ERP. خبرة بأدراة المشاريع - المناقصات الحكومية - إدارة فريق العمل لايقل حجمه عن 20 شخص . 01010766992 واتس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114229
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