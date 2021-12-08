مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات الأثاث بالسعوديه ( جده ) : سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم السبت الموافق 11-12-2021 بمقر شركه اجاده للتوظيف مهندس مبيعات / مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : حاصل على بكالوريوس ( فنون تطبيقية او فنون تجميلية ) . خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الأثاث (شركة أثاث مكتبي وفندقي فقط ) . السن لايزيد عن 35 سنه . رخصه قياده . لغه انجليزيه ممتازه . خبرة بالحاسب الألى ( مايكروسوفت اوفيس – برامج التصميم الداخليه ) . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه 01010766992
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|8/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114228
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