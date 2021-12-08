مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات الأثاث بالسعوديه ( جده ) : سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم السبت الموافق 11-12-2021 بمقر شركه اجاده للتوظيف مهندس مبيعات / مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : حاصل على بكالوريوس ( فنون تطبيقية او فنون تجميلية ) . خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الأثاث (شركة أثاث مكتبي وفندقي فقط ) . السن لايزيد عن 35 سنه . رخصه قياده . لغه انجليزيه ممتازه . خبرة بالحاسب الألى ( مايكروسوفت اوفيس – برامج التصميم الداخليه ) . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه 01010766992