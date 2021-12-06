مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات المقاولات والصيانه بالسعوديه ( جده ) : 8-12-2021 -سيتم عمل المقابله الشخصيه مع المدير التنفيذى للشركه السعوديه يوم الأربعاء القادم الموافق محاسب تكاليف بالشروط الأتيه : حاصل على بكالريوس تجارة – محاسبه . خبرة لا تقل عن 7 سنوات بالتكاليف . السن لا يزيد عن 35 سنه . شرط اساسى خبرة سابقه بالسعوديه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه باللغه العربيه فقط على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : او على الواتس 01010766992tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114044
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30 ريال
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2,200 ريال
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30 ريال
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