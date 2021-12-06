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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى شركات المقاولات والصيانه بالسعوديه ( جده ) : 8-12-2021 -سيتم عمل المقابله الشخصيه مع المدير التنفيذى للشركه السعوديه يوم الأربعاء القادم الموافق محاسب تكاليف بالشروط الأتيه : حاصل على بكالريوس تجارة – محاسبه . خبرة لا تقل عن 7 سنوات بالتكاليف . السن لا يزيد عن 35 سنه . شرط اساسى خبرة سابقه بالسعوديه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه باللغه العربيه فقط على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : او على الواتس 01010766992tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف
التليفون: 01010766992

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/12/2021
رقم الإعلان: 2114044
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مطلوب للسفر للسعوديه

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مطلوب لكبرى شركات المقاولات والصيانه بالسعوديه ( جده ) : 8-12-2021 -سيتم عمل المقابله الشخصيه مع ا.
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5/12/2021
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مطلوب فورا محاسب للعمل بكبرى شركات المياه بمدينة أبها ف السعودية خبرة لاتقل عن (10) سنوات وأن يكون س.
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2/12/2021
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2/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب محاسبين خبرة 2-3 سنوات لشركة طرق واسفلت بالدمام - في الجيزة مصر

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25/11/2021
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العنوان:

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18/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب محاسب لكبرى مصانع الفايبر جلاس بالسعوديه ( الدمام ) : - في الجيزة مصر

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مطلوب محاسب لكبرى مصانع الفايبر جلاس بالسعوديه ( الدمام ) : محاسب الشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 2.
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18/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب محاسب لكبرى مصانع اللوحات الاعلانيه بالسعوديه ( جده ) : - في الجيزة مصر

مطلوب محاسب لكبرى مصانع اللوحات الاعلانيه بالسعوديه ( جده ) :

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مطلوب محاسب لكبرى مصانع اللوحات الاعلانيه بالسعوديه ( جده ) : محاسب بالشروط الاتيه : بكالريوس تجارة .
العنوان:

الجيزة - مصر

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17/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب محاسب لكبرى مصانع الفايبر جلاس بالسعوديه ( الدمام ) : - في الجيزة مصر

مطلوب محاسب لكبرى مصانع الفايبر جلاس بالسعوديه ( الدمام ) :

(فرصة عمل)

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مطلوب لكبرى مصانع الفايبر جلاس بالسعوديه ( الدمام ) : محاسب الشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 28 سنه .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب محاسب لكبرى مصانع الفايبر جلاس بالسعوديه ( الدمام ) : - في الجيزة مصر

مطلوب محاسب لكبرى مصانع الفايبر جلاس بالسعوديه ( الدمام ) :

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محاسب الشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 28 سنه . خبرة 3 سنوات بالمحاسبه والتسويق . رخصه قياده . برجاء.
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15/11/2021
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مطلوب محاسب خبرة للعمل بابها

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مطلوب فورا محاسب للعمل بكبرى شركات المياه بمدينة أبها ف السعودية خبرة لاتقل عن (10) سنوات وأن يكون س.
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15/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب محاسب نكاليف لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( جده ) : - في الجيزة مصر

مطلوب محاسب نكاليف لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( جده ) :

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( جده ) : محاسب تكاليف بالشروط الأتيه : بكالريوس تجارة – شعبه.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندس ميكانيكا للعمل بكبرى مصانع البلاستيك بالسعودية جده - في الجيزة مصر

مطلوب مهندس ميكانيكا للعمل بكبرى مصانع البلاستيك بالسعودية جده

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

محاسب تكاليف بالشروط الأتيه : بكالريوس تجارة – شعبه محاسبه . السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة لا تقل عن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب محاسب لكبرى شركات الجيم بالسعوديه ( الرياض ) : - في الجيزة مصر

مطلوب محاسب لكبرى شركات الجيم بالسعوديه ( الرياض ) :

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مطلوب لكبرى شركات الجيم بالسعوديه ( الرياض ) : محاسب عام بالشروط الاتيه السن لا يزيد عن 35 سنه . ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/11/2021
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