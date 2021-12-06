مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات المقاولات والصيانه بالسعوديه ( جده ) : 8-12-2021 -سيتم عمل المقابله الشخصيه مع المدير التنفيذى للشركه السعوديه يوم الأربعاء القادم الموافق مدير حسابات بالشروط الأتيه : حاصل على بكالريوس تجارة – محاسبه . السن لا يزيد عن 40 سنه . خبرة لا تقل عن 10 سنوات . شرط اساسى خبرة سابقه بالسعوديه . محاسب عام بالشروط الاتيه : حاصل على بكالريوس تجارة – محاسبه . خبرة لا تقل عن 7 سنوات بالحسابات . شرط اساسى خبرة سابقه بالسعوديه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه باللغه العربيه 01010766992