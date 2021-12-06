مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات المقاولات والصيانه بالسعوديه ( جده ) : 8-12-2021 -سيتم عمل المقابله الشخصيه مع المدير التنفيذى للشركه السعوديه يوم الأربعاء القادم الموافق مهندس كهرباء بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه . حاصل على بكالريوس هندسه كهرباء . خبرة لا تقل عن 6 سنوات بالصيانه . شرط اساسى خبرة سابقه بالسعوديه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه باللغه العربيه فقط على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : او على الواتس 01010766992tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى